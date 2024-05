Sem Mayra Aguiar, lista do Mundial de Abu Dhabi é divulgada

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) divulgou a lista de 18 atletas que vão representar o Brasil no Campeonato Mundial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A competição, realizada entre 19 e 24 deste mês, é a última do Circuito Mundial antes dos Jogos Olímpicos. O principal destaque foi a ausência da medalhista olímpica Mayra Aguiar.

Em contato, a assessoria de Mayra Aguiar informou que ela "vem com uma programação diferenciada" e que no ano passado disputou alguns Grand Slams com resultados positivos. Agora, "está completamente focada para os Jogos de Paris". Mayra ainda não disputou nenhum torneio internacional em 2024.

Além disso, a CBJ também afirmou que o principal foco do Brasil no Mundial de Abu Dhabi será assegurar pontos para classificar mais quatro judocas aos Jogos Olímpicos. Também já garantidos em Paris, Rafaela Silva e Rafael Silva "Baby" não estão na lista.