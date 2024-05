Danilo Fagundes não avança à semifinal da etapa de Sófia

Depois de Isabela Abreu, Danilo Fagundes entrou em ação na etapa de Sófia, na Bulgária, da Copa do Mundo de pentatlo moderno. Nesta quinta-feira (9), o brasileiro competiu na fase qualificatória da categoria masculina. Assim como Isabela, Danilo não conseguiu avançar às semifinais e encerrou sua participação no torneio.

Danilo Fagundes encerrou com a 20ª posição do grupo C da qualificatória somando 1085 pontos. Sua melhor performance foi na laser run (corrida combinada com tiro), onde chegou em 9º lugar com 11min16s60 e conseguiu 627 pontos. Na natação, ficou em 21º lugar fez 285 pontos, enquanto somou 8 vitórias na esgrima e fechou como o 26º colocado da prova fazendo 173 pontos. Na Copa do Mundo de pentatlo moderno em Sófia, a fase qualificatória masculina reuniu 85 atletas divididos em três grupos. Desse número, somente 32 avançaram às semifinais, que contam com dois grupos de 18 cada.