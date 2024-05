Flamengo bate o Fortaleza e se garante na semifinal do NBB

Deu Mengão no Ceará! No terceiro jogo da série de quartas de final do NBB, o Flamengo derrotou o Fortaleza Basquete Cearense por 82 a 68, fora de casa, e garantiu sua classificação à semifinal do torneio. O time carioca alcançou a etapa avançada da competição pela sexta temporada consecutiva. Agora, eles enfrentarão o vencedor do duelo entre Bauru e Vasco da Gama, que, no momento, está 2 a 1 para o clube paulista.

Quem terminou como cestinha do Flamengo na partida foi o ala-pivô Gabriel Jaú, com 16 pontos anotados. Além disso, ele também marcou quatro rebotes e uma assistência. Outro destaque do lado carioca foi o ala-armador Didi, autor de 14 pontos, quatro rebotes e três assistências. Já no Fortaleza, o melhor desempenho ficou por conta de Douglas Nunes, que terminou com 15 pontos e 10 rebotes. As datas das semifinais ainda não foram definidas. Bauru vence o Vasco e assume liderança da série No outro jogo do dia pelo mata-mata do NBB, o Bauru Basket recebeu o R10 Score Vasco da Gama no Ginásio Panela de Pressão e derrotou o adversário pelo placar de 67 a 59. O estadunidense Dontrell Brite liderou a equipe em quadra com 21 pontos, quatro rebotes, três bolas recuperadas e duas assistências. Entre os visitantes, destaque para o armador Matheus Eugeniusz, dono de 24 pontos e três assistências.