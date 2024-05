Pedro Boscardin encerra sua campanha no Challenger de Santos

No quinto dia de disputa do Challenger de Santos, no litoral paulista, o brasileiro Pedro Boscardin parou na fase de quartas de final da chave de duplas do torneio. Outro atleta do Brasil que acabou eliminado foi Nicolas Zanellato, por conta do abandono do seu parceiro. Dessa forma, o país não terá mais nenhum representante até o final da competição.

Em partida que teve pouco mais de uma hora de duração, Boscardin e o cazaque Dmitry Popko caíram diante do colombiano Andrés Urrea e do israelense Roy Stepanov, que venceram o jogo por 2 a 0 (6/4 e 6/4). Com a campanha estabelecida em Santos, Pedro subiu sete colocações no ranking da ATP e voltou ao top-230 mundial, posição que não ocupava desde abril. Seu melhor resultado é um 174º lugar, alcançado em novembro do ano passado. Na sequência, Nicolas Zanellato entraria em quadra nas quartas de final para encarar os argentinos Leonardo e Valerio Aboian. Porém, seu parceiro na chave de duplas, o estadunidense Bruno Kuzuhara, desistiu do torneio para focar na disputa de simples, onde também avançou para as quartas. Ele enfrentará o libanês Hady Habib. Já Nicolas, encerra sua participação somando nove pontos no ranking internacional. O paulista de 22 anos saltou 112 colocações e subiu para o 879º lugar.