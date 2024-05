Antes disso, o paranaense teve outra grande frustração na carreira, quando buscava sua classificação para os Jogos Paralímpicos do Rio-2016. "Eu estava com essa meta de ir para o Rio, que tinha dois anos do meu acidente. Foi um episódio muito barra, porque minha filha estava para nascer na sexta e a Seletiva foi no sábado. Estava com tanta energia canalizada que fui lá e queimei o tiro. Fiquei muito mal de perder a Paralimpíada em casa, com o estádio inteiro gritando meu nome, ia ser muito legal, né? Tenho muita raiva desse dia", relatou o velocista.

"O Rio foi pior porque eu nem fui. Aí quando eu fui fiquei com a sensação de me sentir roubado, fiz o recorde paralímpico e fiquei em segundo. Então, como vou contar para o meu neto, "vovô bateu o recorde da Paralimpíada e ficou em segundo", completou Vinícius Rodrigues.

Assista à entrevista na íntegra

https://www.youtube.com/watch?v=rC05sNSinxA