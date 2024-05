Abel despista sobre 'novo Suárez' e Portugal, defende Endrick e dá conselho

'Novo Suárez' no Palmeiras? "Sim, o Luciano é um ótimo jogador. Temos López, Endrick e Rony e são esses que me preocupam, que tenho que ajudar a melhorar. O Luciano é do Liverpool e não do Palmeiras. Temos dois jogadores voltando: Bruno Rodrigues e Dudu e os moleques da base, que trabalhamos com frequência. O nosso grupo é esse, os 28 e os moleques da base".

Classificação e jogos Libertadores

Possibilidade de assumir a seleção portuguesa. "A minha seleção é o Palmeiras. Um dia mais tarde, quem sabe. A curto prazo não é minha ideia ou intenção".

Chave do sucesso para a 'máquina' Palmeiras. "Fico muito orgulhoso do meu elenco, do meu time. Eles têm uma amizade muito grande entre eles e são muito competitivos entre eles. Às vésperas dos jogos fazemos o rachão, que é um jogo para brincar, mas eles não brincam nesse jogo. Tudo tem muito a ver com isso, com o espírito da equipe, é difícil explicar com palavras o que nós trabalhamos nos dedicamos, a mentalidade que a equipe tem e a máquina competitiva que virou o Palmeiras. O segredo é: trabalho de forma consistente. Se tivesse que descrever a nossa equipe em um único lance no jogo de hoje, seria o passe do López para o gol do Rony".

Goleada poderia ter sido maior. "Foi um jogo seguro, inteligente, bem organizado. Ficamos a dever mais um ou dois gols, lembro de um com o Luis (Guilherme) isolado com o goleiro e falhou, o Endrick isolado com o goleiro e falhou, do Rony. Há margem para melhorar, mas acho que é uma vitória da melhor equipe, mas é normal. Uma vitória segura, importante e da melhor equipe".