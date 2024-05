Brasileiros são eliminados no Challenger de Mauthausen

No segundo set o roteiro foi semelhante. Novamente, os games foram parelhos e foi Kovalik quem soube defini-los. Logo na primeira disputa, Heide teve seu primeiro break-point favorável na partida, mas não soube aproveitá-lo. E como diz o ditado: quem não faz, toma. O eslovaco, então, quebrou o serviço do brasileiro e conseguiu abrir 3-0 no placar. No quinto game, a mesma coisa - break-point desperdiçado por Heide e logo na sequência uma quebra de Kovalik, que fechou a partida em 6-1.

Vitória dos mandantes

No duelo em duplas do Challenger de Mauthausen, Orlando Luz e Fernando Romboli caíram diante da equipe austríaca composta por Neil Oberleitner e Joel Schwaerzler. Com um duplo 6-4, os donos da casa despacharam os brasileiros do torneio. O duelo teve bastante equilíbrio, com apenas duas quebras de saque em toda a partida, ambas em favor dos austríacos. Por fim, um destaque curioso foi que a dupla do Brasil teve seis aces, enquanto Oberleitner/Schwaerzler não pontuou nenhuma vez desta maneira.