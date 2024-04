José Pereira para na semifinal do Challenger de Concepción

Terminou a boa campanha de José Pereira no Challenger de Concepción, no Chile. Neste sábado (27), o brasileiro jogou a semifinal de simples do torneio, mas perdeu para o peruano Gonzalo Bueno. O tenista do Peru ganhou o confronto por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4.

O primeiro set foi de instabilidade, com os dois atletas tendo dificuldade em confirmar o serviço. José Pereira até chegou a ter uma quebra de vantagem no 4/2. Mas a partir daí o peruano engrenou e venceu quatro games seguidos para fechar a parcial. No segundo set, Gonzalo Bueno conseguiu um break point da vantagem no sétimo game para encaminhar a vitória, novamente com um 6/4. Com o resultado no Challenger de Concepción, José Pereira deve ganhar 75 posições no ranking de simples da ATP, retornando ao top-600. O Brasileiro agora viaja para o Rio Grande do Sul, onde está inscrito para a disputa do Challenger de Porto Alegre que acontece na semana que vem.