A comovente união entre Grêmio e Inter pelas ruas de Porto Alegre

O perfil da empresa de meteorologia, MetSul, fez um apanhado das ações de jogadores de Grêmio e Inter pelas ruas de Porto Alegre. É emocionante ver como muitos deles estão em campo salvando pessoas, oferecendo alimentos e, talvez a imagem que mais tenha me comovido, jogando bola com crianças que estão com suas famílias refugiadas em abrigos. É o que tem feito o atacante do Inter, Lucas Alario.

Além dele tem o goleiro gremista Caíque em botes durante à noite para resgatar pessoas, tem Diego Costa com seu gipe fazendo a mesma coisa, tem Rochet servindo comida em abrigo, tem Borré doando comida em seu carro e muitos outros.

Rivais históricos, Inter e Grêmio se unem pela população gaúcha. Um dia, o futebol voltará a ser jogado no Rio Grande do Sul. E quando isso acontecer, a rivalidade estará, para sempre, elevada a um lugar de novo significado. Vejam as imagens.