Geração Ozempic: por que voltamos a emagrecer e quais as consequências

Impacto mental

A gente conhece aquele ditado: "água mole em quebra dura, tanto bate até que fura". O mesmo funciona para novos padrões. De tanto se falar novamente em corpo magro, as pessoas passam a acreditar que é isso que elas precisam - principalmente mulheres.

"Vamos certamente ver uma repercussão na saúde mental e aumento em distúrbios alimentares", diz Anijar. E a consequência do grande amor ao corpo magro é, também, o aumento da gordofobia.

"O fato é que qualquer movimento de idealização de um corpo magro pode promover uma onda de comportamentos espelhados, em especial em pessoas emocionalmente vulneráveis, fazendo-as perder peso, muitas vezes, sem real necessidade", diz Azevedo.

Anijar, contudo, não acredita que voltamos à estaca zero. "Acho que há muito espaço para reportagens e influenciadores para produzir conteúdo conscientizando mulheres sobre o que está acontecendo, para que elas possam fazer escolhas e se conscientizarem que é mais fácil evitar seguir esses padrões que nos maltratam do que abraçá-los", diz.

Para o psiquiatra Alexandre Pinto de Azevedo, coordenador do grupo especializado em comer compulsivo e obesidade do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP, criar a sensação de pertencimento, seja em livros, filmes ou séries, permite uma aceitação emocional àqueles que se veem refletidos ali.