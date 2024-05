Nick Albiero tenta segundo índice olímpico nos 200m costas

Nos 400m medley feminino, Agatha Amaral foi a mais rápida com um tempo de 4min56.83, apenas dois centésimos à frente de Gabrielle Roncatto. As principais atletas da prova não nadaram com intensidade máxima para poupar energias para a final hoje a noite. Já nos 200m borboleta feminino, Maria Luiza Pessanha ficou em primeiro lugar com 2min15s55. Por fim, nos 200m costas feminino, Alexia Assunção liderou as eliminatórias com um tempo de 2min14s96.