Julhia e Marcela vencem mais duas no Futures de Pingtan

O segundo dia de competições da etapa do mundial Futures de vôlei de praia, em Pingtan, aconteceu na madrugada desta sexta-feira (10). Assim, quatro brasileiros foram às areias da China para a disputa da fase de grupos. A dupla Julhia e Marcela venceu suas duas partidas da chave D e se classificou diretamente às quartas de final do torneio. Mais tarde, Pedro e Henrique estrearam com uma vitória e uma derrota no grupo B.

Os jogos

A fase de grupos no Futures de Pingtan, tanto no masculino, quanto no feminino, foi dividida em quatro chaves de três equipes cada. As brasileiras Julhia Perandre e Marcela Mattoso furaram o qualificatório ontem (9), e se classificaram para o grupo D. Por lá, elas começaram com vitória diante das cazaques Ivanchenko e Kabulbekova por 2 a 0, com parciais de 21-15 e 21-14. Em seguida, carimbaram a vaga às quartas de final do torneio após vencerem a dupla chinesa Wang e Zhang por 2 a 1, com parciais de (21-17, 21-10 e 15-13).

Mais tarde, foi a vez da equipe masculina Pedro e Henrique estrearem no Futures de Pingtan de vôlei de praia. Jogando pela chave B, eles venceram a dupla do Japão Dylan e Kai por 2 sets a 0, com um duplo 21-15. Na sequência, eles perderam diante dos australianos Pearse e Burnett, por 2 a 0 (20-22 e 14-21). Assim, eles precisarão disputar a repescagem no torneio.