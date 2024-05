Amanda Schott garante vaga em Paris no levantamento de peso

A China fechou a corrida olímpica na liderança de todas as cinco categorias femininas. Assim, o país precisou escolher quais seriam as suas representantes em Paris. A decisão foi por levar Hou Zhihui (49kg), Luo Shifang (59kg) e Li Wenwen (+81kg). Portanto, Liao Guifang (71kg) foi preterida e não irá a Paris. Assim, uma nova vaga se abriu na categoria, que ficou com Amanda Schott.

Uma das grandes revelações deste ciclo olímpico, Amanda tem 27 anos de idade e é natural do Rio de Janeiro. Atual recordista brasileira na categoria até 71kg, ela faturou um bronze no arranco no Mundial de Tashkent, de 2021, e bronzes no Campeonato Pan-Americano de 2021 e de 2024. Esta será sua primeira participação olímpica, após também ter participado dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023.

Amanda & Laura

Além de Amanda, o Brasil contará com a participação de Laura Amaro em Paris-2024. Ex-atleta do skeleton, a carioca de 23 anos garantiu sua inédita classificação ao ser nona colocada no ranking olímpico da categoria até 81kg, com 253kg. As disputas do levantamento de peso nos Jogos Olímpicos ocorrerão entre 7 e 11 de agosto, no Paris Expo Porte de Versailles.