Vai faltar carro? Enchente no RS afeta produção de Onix e outros veículos

A General Motors, que possui fábrica em Gravataí (RS), na Região Metropolitana de Porto Alegre, confirmou que paralisou sua produção entre os dias 8 e 10 de maio em decorrência das enchentes.

A unidade de Gravataí produz os modelos Chevrolet Onix e Onix Plus, dois dos carros mais vendidos da GM no mercado brasileiro.

Em nota enviada ao UOL Carros, a General Motors informa que, "em razão das fortes chuvas que atingem o Estado do Rio Grande do Sul, concedeu days off [dias de folga] nos dias 8, 9 e 10 de maio na fábrica de Gravataí como medida para priorizar a segurança dos seus empregados " .

A GM acrescenta que a fábrica já estava com parada programada nos dias 6 e 7 de maio, o que "minimizou os impactos". "A empresa também tem trabalhado em conjunto com o Instituto GM e voluntários para apoiar empregados atingidos e a comunidade com doações em dinheiro, alimentos e roupas, além do empréstimo de veículos para operações de resgate."

Segundo o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí Valdir Ascari, o Quebra Molas, as instalações da fábrica da GM no Rio Grande do Sul não foram atingidas pela chuva

Ainda conforme o dirigente sindical, a montadora mantém um estoque de veículos entre 15 mil e 19 mil unidades, volume suficiente para cerca de 30 dias de vendas