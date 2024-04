Brasil vai ao pódio no Sul-Americano de triatlo na Venezuela

No entanto, a brasileiro se recuperou na última parte da prova, ele fez da corrida em 00:33:07, sendo o mais rápido do pelotão. Assim, ele subiu alguns lugares e terminou na segunda colocação geral. Quem venceu a competição foi o chileno Mateo Mendoza Burgos que fez 01:51:57 e levou o título do Sul-Americano.

Além disso, Antônio Neto ficou com o bronze, o brasileiro fez no geral 01:52:21. Na natação, ele fechou com o tempo de 00:20:03. No ciclismo 00:58:10. E por fim, na corrida com 00:33:30. Yago Alves e Felipe Bianchi também participaram na prova, mas terminaram em sétimo e oitavo lugar respectivamente.

Disputa no Sub-23 masculino

O único brasileiro a participar da prova foi o Pedro Felipe Silva que terminou a disputa em sétimo colocado. O atleta de apenas 21 anos, fez um tempo geral de 02:00:13. Na natação, Pedro fechou na sexta colocação com 00:20:08. Nos 40 quilômetros do ciclismo, teve uma melhora e ficou em quarto colocado com 00:58:10. Por fim, no atletismo, não fez uma boa corrida com 00:41:15. Sendo assim, ele terminou na sétima posição geral.