Fluminense resiste a sufoco, bate Colo-Colo e abre vantagem na Libertadores

O Fluminense jogou mal e sofreu, mas venceu o Colo-Colo por 1 a 0 com um "gol achado" do zagueiro Manoel. O empate já seria de bom tamanho pelo que se viu em campo, e o resultado positivo na quarta rodada da Libertadores faz o Tricolor das Laranjeiras voltar do Chile ainda mais no lucro.

Mesmo dominado, o atual campeão conseguiu sair do Monumental David Arrelano ileso e foi letal. Acostumado a controlar a posse, o time comandado por Fernando Diniz foi encurralado e mal chegou ao gol adversário. Os visitantes tiveram casca, resistiram à pressão e chegaram à vitória em um raro lance que teve no ataque.

O Flu aumentou sua vantagem na liderança do Grupo A, agora com oito pontos. O Cerro Porteño é o segundo, com cinco, seguido em escadinha pelo Colo-Colo, com quatro, e pelo Alianza Lima, com três