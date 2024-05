Palmeiras goleia com Veiga iluminado e confusão por comemoração de Endrick

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 10 pontos e se manteve isolado na liderança do Grupo F da Libertadores. Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool-URU, todos com quatro pontos, completam a chave, nesta ordem. O time brasileiro até podia se classificar às oitavas já nesta rodada, mas a vitória do San Lorenzo contra o Del Valle adiou a classificação antecipada.

Classificação e jogos Libertadores

O triunfo de hoje também garantiu mais uma marca ao Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira. O resultado foi a primeira vitória do Verdão como visitante contra um time uruguaio com o técnico português. Agora, a equipe já venceu equipes de todos os países da Libertadores jogando fora de casa.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (12), quando vai enfrentar o Athletico-PR, em casa, às 16h (de Brasília), pela 6ª rodada do Brasileirão. O próximo compromisso pela Libertadores será na próxima quarta-feira (15), contra o Independiente del Valle, no Allianz Parque, às 21h30. No dia seguinte, o Liverpool-URU encara o San Lorenzo, como visitante, às 21h.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi de susto para o Palmeiras, mas também teve Raphael Veiga calibrado. Logo nos primeiros minutos, o Liverpool-URU chegou a sair na frente, mas o gol de Ocampo foi anulado por impedimento. Com dificuldades para furar a defesa adversária, o Verdão só levou perigo com Veiga, que voltou ao time titular após ser poupado no último jogo. Primeiro, o camisa 23 parou no travessão em chute firme de fora da área. Pouco antes do intervalo, o meia tentou nova bomba, dessa vez de direita, e abriu o placar para os brasileiros.