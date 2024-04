Vitor Tavares vence revanche contra Noakes e vai à final na Espanha

O Brasil está na disputa pelo ouro no Internacional da Espanha de Parabadminton, em Toledo! Na manhã desta sexta-feira (26), o brasileiro Vitor Tavares, da classe SH6, venceu a revanche contra o francês Charles Noakes por 2 a 0 e se classificou à final do torneio. Por outro lado, Maria Gilda e Auricelia Evangelista (WH1-WH2) não passaram da fase de grupos da disputa em duplas.

Em busca da dourada

Vitor Tavares voltou a duelar diante do francês Charles Noakes em uma semifinal na Espanha. Na semana passada, em Vitoria, o brasileiro perdeu a disputa contra o francês por 2 sets a 0 e ficou com o bronze. Desta vez, Tavares deu o troco na mesma moeda e eliminou o rival por 2 a 0, com parciais de 21-9 e 21-15. Assim, ele disputará a final contra o Chu Man Kai, de Hong Kong, campeão do último torneio.

A partida desta sexta-feira foi bastante diferente da anterior, que havia sido decidida em vantagens mínimas em favor de Noakes. Assim, Vitor Tavares conseguiu se impor no confronto e abrir grandes vantagens logo no começo dos sets para se manter confortável na partida. Para se ter noção da dominância do brasileiro, ele só não esteve à frente no placar uma vez durante toda a partida, quando perdeu o primeiro ponto no segundo set. Com o triunfo, então, Vitor Tavares estendeu o seu ótimo retrospecto contra o rival, com sete vitórias e apenas duas derrotas para o francês.