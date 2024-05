VF4 bate o Recanto e se aproxima do G-4 do Brasileiro A2

No final do primeiro tempo, o VF4 abriu o placar com a zagueira Ellen Lopez. A capitã da equipe paraibana cobrou uma falta em direção ao gol e contou com a falha da goleira Glaucia para marcar. Já na etapa final, o Recanto saiu para o ataque em busca do empate, mas esbarrou na ótima atuação da arqueira Victória dos Santos. No fim, a atacante Jaqueline foi expulsa do lado do time amazonense e as donas da casa ampliaram com a meia Emily Sorriso nos acréscimos.

Com o resultado, o VF4 subiu para a quinta colocação geral do grupo B do Brasileiro A2. As paraibanas se aproximaram da zona de classificação ao mata-mata, ficando um ponto atrás do JC Futebol Clube, do Amazonas, e do Fortaleza. Na próxima rodada, o time de João Pessoa irá encarar a equipe amazonense do JC, em jogo que ocorrerá no próximo domingo (12), às 16h. O Recanto, lanterna da chave com quatro derrotas em quatro confrontos, enfrentará o Leão do Pici no sábado (11), às 15h.