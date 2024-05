Corinthians derrota o Botafogo e segue líder absoluto no Brasileiro

Mais líder do que nunca! No Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Corinthians venceu o Botafogo por 2 a 0 e seguiu na primeira colocação geral do Brasileiro Feminino. A equipe paulista conquistou sua oitava vitória em nove rodadas disputadas e está com a vaga no mata-mata da competição muito bem encaminhada.

Sobre a partida

Depois de um início equilibrado, a primeira grande oportunidade de gol saiu aos 19 minutos. A volante Jordana, do Botafogo, acertou um lindo passe para a centroavante Gabi Itacaré, que invadiu a área e finalizou cruzado para fora. O Corinthians respondeu com a meia Vitória Yaya, em uma cabeçada que parou na goleira Michelle. Nos acréscimos, a experiente lateral-esquerda Tamires chegou a balançar as redes para o Timão, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance.