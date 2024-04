Pedro Solberg e Guto vão às oitavas do Challenger de Xiamen

Na madrugada desta sexta-feira (26), os brasileiros Pedro Solberg e Guto Carvalhaes foram às areias da China para a disputa da Etapa Challenge de Xiamen. Jogando pelo Grupo A, eles venceram a dupla italiana Dal Corso/Viscovich e perderam para os cubanos Diaz/Alayo. Com os resultados, então, a dupla do Brasil avançou para as oitavas de final do torneio de vôlei de praia.

A competição faz parte do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, e vale pontos importantes na corrida pelas vagas olímpicas. Cada país pode assegurar no máximo duas cotas em Paris, desde que tenham equipes entre o top 17 do ranking mundial. Atualmente, o Brasil já tem uma vaga muito bem encaminhada com André e George, que estão em 4º lugar do ranking mundial. Assim, Pedro Solberg/Guto (18º) e Evandro/Arthur (14º) estão em disputa direta pela segunda vaga do Brasil. Por fim, as duplas têm até dia 9 de junho para brigar por pontos.

Os jogos

Pedro Solberg e Guto estrearam em Xiamen diante dos italianos Dal Corso e Viscovich. A primeira parcial foi favorável aos brasileiros por 21 a 18. Fortes nos bloqueios, os italianos venceram o segundo set no tie break por 31 a 29 e empataram o confronto. Dessa forma, o duelo foi decidido no terceiro set, mas com os brasileiros liderando o placar por 15 a 12. Na partida seguinte, os adversários foram os cubanos Diaz e Alayo, que são os atuais 15º do ranking mundial. Desta vez, os brasileiros perderam por 2 sets a 0.