Flamengo e Vasco se garantem nas quartas de final do NBB

Vai ter duas equipes cariocas nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Flamengo e Vasco venceram nesta sexta-feira e garantiram a classificação para a próxima fase dos playoffs do NBB. Nos jogos que fecharam as séries das oitavas de final, o Vasco ganhou do Pinheiros por 85 a 70, enquanto o Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo, por 78 a 56.

O duelo entre Flamengo e Botafogo reunia líder e 16º colocado da fase de classificação. Mesmo com o favoritismo rubro-negro, o primeiro jogo foi equilibrado, com o Flamengo ganhando por apenas cinco pontos: 92 a 87. Mas nesta sexta, a vitória veio com mais tranquilidade para o time comandado por Gustavo de Conti. Dessa vez, logo no primeiro quarto o Flamengo abriu 15 pontos de vantagem, que só foi ampliando até o fim do jogo. Com 22 de eficiência e duplo-duplo, com 16 pontos e 10 rebotes, Scott Machado foi o destaque da vitória rubro-negra. Do lado do Botafogo, Isaac Thornton foi novamente o maior pontuador do time, com 12 pontos.