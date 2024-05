Vinícius Rodrigues relembra início no esporte e exalta campeã paralímpica

Muita gente conheceu o paranaense Vinícius Rodrigues através da sua rápida participação no Big Brother Brasil 24, reality show da TV Globo que se encerrou no mês de abril. No entanto, o atleta de 29 anos já possui uma carreira de 10 anos no atletismo paralímpico, onde já foi duas vezes medalhista do Campeonato Mundial e prata nos Jogos de Tóquio-2020. Durante o Programa Sem Limites, ele relembrou o seu início no esporte e quem foram os seus padrinhos no começo da sua trajetória.

https://www.youtube.com/watch?v=uiL-w0ezOMY