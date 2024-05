João Siemsen/Marina Arndt inicia o Mundial de Nacra 17 em 14º

A manhã desta terça-feira (7) reservou as disputas das primeiras provas do Campeonato Mundial de Nacra 17 e do Europeu de 49er, na França. Na primeira classe, os brasileiros João Siemsen e Marina Arndt ficaram na 14ª colocação. Enquanto, na outra embarcação, Gustavo Abdulklech e Nicolas Bernal estão no 41º lugar. As duas competições começaram hoje, e vão até este domingo (12).

Neste primeiro dia, três provas foram disputadas em cada classe. A posição das equipes em cada etapa determina a pontuação na classificação. Assim, quem somar menos pontos fica à frente da tabela. Pelo Mundial de Nacra 17, João Siemsen e Marina Arndt começaram bem e se mantiveram no top-10 nas três provas. Com o 10º, 8º e 4º lugar, eles somaram 22 pontos e ficaram na 14ª colocação.

Até o momento, a equipe italiana Ruggero Tita e Caterina Banti ocupam a liderança da competição, com quatro pontos. Em segundo vem os suecos Ida Svensson e Marcus Dackhammar, com 9. Completando o pódio vem os neozelandeses Micah Wilkinson e Erica Dawson, com os mesmos 9 pontos. Ainda faltam seis provas a serem disputadas, e os piores resultados de cada dupla são descartados. Por fim, vale destacar que João Siemsen e Marina Arndt já estão com seus passaportes carimbados à Paris.