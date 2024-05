Marina Dias faz melhor marca e avança à decisão em Salt Lake

Na etapa de Salt Lake City da Copa do Mundo de paraescalada, nos Estados Unidos, a brasileira Marina Dias obteve o melhor resultado na fase classificatória e se classificou à decisão na liderança geral da prova de Lead, da classe RP3. Entre os homens, o carioca Igor Silva também avançou à final, ficando na terceira colocação.

Atual campeã mundial de paraescalada, Marina terminou a etapa qualificatória na primeira posição, ao lado da estadunidense Nat Vorel, com a pontuação de 1.41. A paratleta natural de Taubaté foi a primeira brasileira a estrear em competições internacionais na modalidade e venceu as duas últimas edições da etapa de Salt Lake da Copa do Mundo. Laura Heaton, dos Estados Unidos, e Manca Smrekar, da Eslovênia, acabaram nas terceira e quarta colocações, respectivamente. No masculino, Igor Silva encerrou sua campanha na classificatória da classe RP3 na terceira posição e garantiu seu lugar na decisão. Ele finalizou com a pontuação de 3.0 e ficou atrás do japonês Tadashi Takano (1.0) e do britânico Luke Smith (2.45). O torneio marca a estreia do carioca no cenário internacional. Além disso, Ele e Marina disputam a classe para atletas com comprometimento leve da força muscular e alcance em pelo menos um dos membros. As finais acontecerão nesta quarta-feira (8), a partir das 15h, no horário de Brasília-DF.