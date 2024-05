COB e confederações ajudam atletas a deixarem Porto Alegre após enchentes

Uma das principais alternativas aos atletas começa por uma viagem de carro até Florianópolis. Da capital catarinense, eles podem pegar voos para seus destinos — o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está inundado e fechado.

A gente está acompanhando, vendo as decisões, eles (atletas) estão acompanhando lá no dia a dia a melhora ou mesmo piora dos locais de treinamento. Mas a gente, junto com as confederações, está em contato com eles para qualquer necessidade que a gente tenha que fazer e atuar. Sebastian Pereira, gerente de Alto Rendimento do COB

Planejamento do COB

As modalidades de águas abertas, ginástica artística e judô demandam mais pressa por terem competições próximas. Todas elas terão torneios disputados ainda neste mês de maio.

No judô, Jéssica Lima viajará para São Paulo para se preparar para o Mundial, que será disputado entre os dias 19 e 24 de maio, nos Emirados Árabes Unidos. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) também se mobilizou para ajudar os atletas que irão disputar o Grand Slam da modalidade entre 10 e 12 deste mês, no Cazaquistão.