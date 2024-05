Olivinha passa dos 7 mil pontos e Flamengo vence no NBB

Com o resultado, o Flamengo abriu 2 a 0 sobre o rival e encaminhou sua classificação à semifinal do NBB. Em caso de uma nova vitória no próximo duelo, o rubro-negro confirmará sua vaga entre os quatro melhores times do torneio pela sexta temporada consecutiva. O próximo compromisso de Mengão e Fortaleza ocorrerá novamente no Centro de Formação Olímpica, na capital cearense, na próxima quinta-feira (9), às 19h30.

Bauru supera o Vasco da Gama e empata série

No outro confronto do dia pelo mata-mata do NBB, o Bauru Basket derrotou o R10 Score Vasco da Gama por 80 a 66 no Ginásio Panela de Pressão, no interior de São Paulo. O triunfo empatou a série de quartas de final em 1 a 1. O veterano Alex liderou o Dragão em quadra, finalizando com 16 pontos, quatro rebotes, quatro assistências e quatro roubos de bola.

Na terceira partida, as equipes voltarão a se enfrentar no Panela de Pressão na próxima quinta-feira (9), às 19h30. Já o quarto e um possível quinto jogo do duelo, acontecerão no Rio de Janeiro, pois o Vasco obteve uma campanha superior ao seu adversário durante a fase de classificação.