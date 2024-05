Brasil ganha duas e perde uma na estreia da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de Tênis em Cadeira de Rodas começou nesta terça-feira (7) em Antália, na Turquia. O Brasil esteve presente na disputa de todas as categorias da competição. No Masculino Open e Quad, foram duas vitórias para os brasileiros por 2 a 1, diante do time do Japão e da África do Sul, respectivamente. Por outro lado, a equipe do Feminino Open perdeu para a Holanda por 3 a 0.

Pelo sistema de disputa, a Copa do Mundo é jogada com confrontos entre países, compostos por três jogos: duas partidas de simples e uma duplas. Dessa forma, o vencedor da partida é o país que obtiver pelo menos duas vitórias no embate.

Os jogos

Abrindo os confrontos no Masculino Open, Gustavo Carneiro não deu chances para Shogo Takano e abriu vantagem para o Brasil com uma vitória por duplo 6/0. Na sequência, Daniel Rodrigues confirmou o ponto brasileiro ao vencer de virada Kouhei Suzuki, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4. Nas duplas, Carneiro e Bruno Makey perderam para Takano e Tomoya Tachi, por 2 a 1 (4/6, 6/2 e 10-7).