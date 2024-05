Ponta Grossa vence confronto direto contra o São José pela LBF

Jogando em casa, o Ponta Grossa conquistou uma importante vitória na disputa direta por uma vaga nos playoffs da LBF. A equipe paranaense venceu o São José por 84 a 70 no Ginásio Borell Du Vernay, no sul do país, e segue com chances de classificação para a pós-temporada.

O triunfo do Ponta Grossa contou com a ótima atuação da armadora Manuela Ríos, que anotou 19 pontos, nove assistências e oito rebotes. Além disso, a ala Bia Gabriele finalizou com 18 pontos, enquanto a capitã Nadia Colhado alcançou um duplo-duplo com 15 pontos e 11 rebotes. Pelo time paulista, a melhor jogadora em quadra foi a pivô Juliana Souza, autora de 16 pontos e 12 rebotes. A equipe paranaense, comandada pelo técnico Milos Alexander, chegou aos 18 pontos conquistados na tabela de classificação da LBF, em uma campanha de três triunfos em 15 jogos. Já o São José, do treinador Leandro Leal, tem 19 pontos, com uma vitória a mais (4) que seu adversário. Na próxima quinta-feira (9), às 19h30, as paulistas vão até Santa Catarina para enfrentar o Unisociesc Blumenau. O Ponta Grossa, por sua vez, encara o Sampaio Corrêa no sábado (11), às 17h30, em São Luís.