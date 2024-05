Pedro Sakamoto bate promessa brasileira e avança em Santos

O paulista Pedro Sakamoto venceu o duelo nacional contra o jovem Luis "Guto" Miguel por 2 a 0 e se classificou para a fase de oitavas de final do Challenger de Santos. A classificação do brasileiro foi o único resultado positivo do país no terceiro dia de disputa do torneio. Nesta quarta-feira (8), 11 tenistas do Brasil abrirão sua participação na chave de duplas.

Na partida válida pela primeira rodada de simples, Pedro e Guto disputaram um primeiro set equilibrado, onde Sakamoto conseguiu uma quebra e levou a parcial por 6/4. Na sequência, o tenista top-300 da ATP aproveitou os erros do jovem rival e fechou o jogo com um 6/1. Agora, o paulista irá encarar o argentino Gonzalo Villanueva nesta quarta-feira (8), às 17h.