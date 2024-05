Natação: Mafê faz índice para Paris e bate recorde sul-americano nos 200m

De olho nos revezamentos

Nos 200m livre feminino (índice de 1min57s26), Mafê Costa foi a mais rápida na final, garantindo uma vaga na prova individual com um tempo de 1min56s37. Stephanie Balduccini (1min58s52), Gabrielle Roncatto (1min58s57) e Maria Paula Heitmann (1min58s81) fecharam o top-4 da prova e possuem grandes chances de formar o revezamento 4x200m livre nos Jogos Olímpicos. O grupo seria quase o mesmo que ficou em quarto lugar no Mundial deste ano, apenas com Maria Paula entrando na vaga de Aline Rodrigues.

Já classificado nos 400m livre masculino, Guilherme Costa, o Cachorrão, garantiu a vaga nos 200m livre com um tempo de 1min47s10. O índice da prova era de 1min46s26. Murilo Sartori (1min46s99), Fernando Scheffer (1min47s60) e Eduardo Moraes (1min47s67) provavelmente irão completar o revezamento 4x200m livre masculino. Medalhista na prova individual em Tóquio-2020, Scheffer não conseguiu o índice olímpico e deve nadar apenas o revezamento em Paris.

Provas sem índice

Nos 100m peito feminino (índice de 1min06s79), Ana Carolina Vieira foi a mais rápida na final, com um tempo de 1min08s92. Gabrielle Assis (1min09s12) e Jhennifer Conceição (1min09s25) completaram o pódio da prova. Ana Carolina tem chances de ir para Paris pelo revezamento 4x100m medley misto, mas depende de resultados de outras provas da Seletiva Olímpica.

Por fim, nos 400m medley masculino (índice de 4min12s50), Brandonn Almeida e Stephan Steverink travaram uma batalha pela medalha de ouro. Stephan terminou na frente, com um tempo de 4min16s29, enquanto Guilherme Kanzler surpreendeu e completou a prova em 4min20s11. Brandonn ficou em terceiro lugar e levou a medalha de bronze com o tempo de 4min20s77.