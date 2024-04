Apace e Cedemac fazem final inédita no Regional Nordeste

A Apace-PB (Associação Paraibana de Cegos) e o Cedemac-MA (Centro Desportivo Maranhense de Cegos) farão uma final inédita no Regional Nordeste de futebol de cegos. O duelo decisivo ocorrerá neste sábado (27), às 9h45, no Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha, em João Pessoa. Antes disso, haverá a disputa pela medalha de bronze entre Adesul-CE (Associação D'Eficiência Superando Limites) e Ajece-BA (Associação Jequieense de Cegos), às 8h45.

Tricampeões e ganhadores das duas últimas edições, os paraibanos da Apace jogam com o favoritismo de estarem atuarem em casa e contarem com um elenco recheado de craques da seleção brasileira, como o goleiro Matheus Costa e os alas Maicon, Jardiel e Jonatan. Na partida de semifinal, Maicon anotou o único gol da vitória por 1 a 0 sobre a Ajece, da Bahia. Vencedores em 2019, os maranhenses do Cedemac têm o entrosamento de um grupo habituado a jogar junto há muitos anos. O clube é liderado pelo argentino Fred Accardi, o artilheiro Evandro e o goleiro Jairo. O arqueiro do time, por sinal, foi um dos destaques das semifinais. No confronto diante dos cearenses da Adesul, ele esteve frente a frente com o artilheiro do torneio, o italiano Paul Iyobo, em ao menos quatro lances, levando a melhor em todos. Por fim, o gol da vitória por 1 a 0 veio justamente de Evandro, que marcou seu segundo tento no Regional Nordeste.