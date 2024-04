Marta anuncia aposentadoria da seleção; Olimpíada será última competição

Imagem: VCG/VCG via Getty Images

Eleita seis vezes a melhor do mundo, Marta anunciou a sua aposentadoria da seleção brasileira. A jogadora do Orlando Pride afirmou ao CNN Esportes que este será o seu último ano com a amarelinha.

Além disso, ela projetou a Olimpíada de Paris como seu último torneio com a seleção. A entrevista completa da jogadora vai ao ar neste domingo (28).

O que ela disse

"Tem um momento em que a gente tem que entender que chegou a hora. Eu estou muito tranquila com relação a isso. Até porque eu vejo com muito otimismo esse desenvolvimento que a gente está tendo com relação às atletas jovens", afirmou ela.