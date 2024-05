Matheus Voigt e Izak Batalha brigam por ouro no México

O Brasil vai brigar pelo lugar mais alto do pódio no Challenge do México de badminton. Neste sábado (4), Izak Batalha e Matheus Voigt se classificaram para a final da chave de duplas do torneio. A vaga na decisão veio após uma vitória contra a parceria de inglês e canadense.

Para buscar a vaga na final, os brasileiros encaram a dupla formada pelo canadense Lap Kern e o inglês Larry Pong. Eles largaram bem e abriram 1 a 0 fazendo 21 a 12 na primeira parcial. Contudo, sofreram o empate em seguida, com os rivais vencendo por 17 a 21. Apesar disso, se recuperaram no set final e conquistaram a vitória repetindo o 21 a 12. Cabeças de chave número 2 da chave de duplas, Izak e Matheus só vieram saber o que é perder um set na partida deste sábado. Anteriormente, a dupla brasileira havia derrotado os mexicanos Eliasib Chapa e Alfonso Salas, e depois os guatemaltecos Christopher Marinez e Jonathan Solis, sem perder nenhuma parcial.