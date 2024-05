Victoria Vizeu fica a uma vitória do quadro principal em Cáli

Três brasileiras representaram o país no Grand Prix de Cali de espada. Victoria Vizeu, Marcela Silva e Maria Rita de Camargo disputaram a fase qualificatória neste sábado (4) para brigar por uma vaga na chave principal do torneio na Colômbia. Contudo, não conseguiram alcançar a façanha. Vizeu foi quem chegou mais do feito ao perder na última rodada do quadro preliminar.

Victoria Vizeu iniciou sua campanha com uma boa performance nas poules, fase de grupos. Em seis partidas disputadas, a brasileira conseguiu vencer quatro e, assim, garantiu vaga na chave preliminar. Muita mais que a classificação, a performance lhe rendeu a vantagem de estrear no quadro 64, rodada final da qualificatória. Entretanto, Victoria acabou superada pela georgiana Lucrezia Paulis em um jogo acirrado que terminou com 15 a 13 para a rival no placar. Assim como Victoria, Marcela Silva também conseguiu avançar nas poules do Grand Prix de Cali. Na primeira fase, ela disputou cinco jogos e conquistou duas vitórias. Por isso, teve que jogar o quadro 128 contra a coreana Young Mi Kang, que levou a melhor por 15 a 10. Por outro lado, Maria Rita Camargo perdeu quatro vezes em seis partidas no seu poule e não conseguiu se classificar ao quadro preliminar.