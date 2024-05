Vasco começa mal, mas reage e faz 1 a 0 no Bauru nas quartas

O Vasco cresceu no segundo período e ganhou por 19 a 13. O time cruzmaltino reagiu e reduziu a diferença com a melhora da defesa e o surgimento ofensivo de Eugeniusz, com nove acertos. Do lado do Bauru apenas o ala Alex foi bem, com o mesmo número de pontos do vascaíno. Além do sistema defensivo, os mandantes evoluíram no ataque, com mais volume e eficiência nos arremessos de dois pontos e nos lances livres. Apesar disso, os visitantes ainda foram para o intervalo ganhando: 38 a 34.

Empate com menos de 10 segundos

Apoiado por sua torcida, o Vasco iniciou o segundo tempo do jogo pelo NBB mais agressivo e eficaz, assumindo a dianteira do placar pela primeira vez após bola de três do Rafael Paulichi: 41 a 40. Porém, o Bauru não se abalou e retomou a liderança com bandeja de Brite em ação de contra-ataque: 51 a 50. Os mandantes perderam mais duas bolas no ataque e Brite e Alex pontuação em contra-ataque: 55 a 50. Os visitantes fizeram 19 a 16 no terceiro período e a vantagem ficou em sete pontos: 57 a 50.

Atrás no marcador, o Vasco precisou mostrar mais uma vez poder de recuperação e conseguiu. Dois personagens foram importantes para o time cruzmaltino no quarto período: Rafael Paulichi e o armador Cauê. O primeiro foi o cestinha dos dez minutos decisivos, com 11 dos 22 pontos dos mandantes. Já o segundo foi o responsável pela bola mais importante, já que acertou arremesso de três para empatar a partida em 72 a 72 faltando 8 segundos para o fim, forçando a prorrogação.

A CESTA QUE EMPATOU TUDO!



MAESTRO CAUÊ🔥🔥🔥🔥🔥



🎥CRVG TV pic.twitter.com/sLczWFqRZJ — R10 Score Vasco da Gama (@r10scorevasco) May 4, 2024

Confronto direto

O jogo deste sábado (4) entre Vasco e Bauru foi o terceiro entre os dois times no NBB 2023/24. Os outros dois encontros foram na fase de classificação, com vitórias do time cruzmaltino em casa e como visitante. No 1º turno, no Rio de Janeiro, a equipe comandada por Léo Figueiró ganhou por 67 a 58. Na ocasião, o vascaíno Rafael Paulichi foi o cestinha do jogo com 23 pontos. Já no returno, no ginásio Panela de Pressão, a equipe bauruense perdeu por 81 a 76. O ala Marquinhos liderou a pontuação com 24.