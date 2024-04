João Fonseca amassa top-70 e vence primeira em Masters 1000

Virada sensacional

O início de partida foi tenso para João Fonseca. O brasileiro pareceu nervoso e viu o rival conquistar duas quebras para abrir 4/0. Antes da primeira parcial acabar, João começou a ajustar seu jogo e chegou a encostar no placar com 5/4. Mesmo assim, a reação não adiantou e o norte-americano abriu 1 a 0.