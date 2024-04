CBV divulga segundo lote de convocadas para a VNL Feminina

A nova lista conta com a levantadora Roberta; as opostas Kisy e Tainara; as ponteiras Ana Cristina e Pri Daroit; as centrais Julia Kudiess, Carol e Thaísa; e as líberos Natinha e Nyeme. Já estão treinando em Saquarema treinando para a VNL a levantadora Macris; a oposta Lorena; a central Diana; e as ponteiras Gabi, Rosamaria e Julia Bergmann.

O Brasil faz a sua estreia na Liga das Nações no dia 14 de maio, contra o Canadá, no Maracanãzinho. Ao todo, serão três semanas de jogos para a seleção feminina na primeira fase da VNL, além da etapa final, com os oito melhores times, que acontece entre 20 e 23 de junho na Tailândia. Em seguida, o foco do Brasil será os Jogos Olímpicos de Paris onde a equipe vai em busca da terceira medalha de ouro da história do vôlei feminino.