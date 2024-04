Campeonato Pan-Americano e da Oceania de judô: onde ver ao vivo

As categorias do Campeonato Pan-Americano e da Oceania de judô terão a participação de oito a 19 atletas. As disputas individuais ocorrerão na sexta-feira (26) e no sábado (27), enquanto o torneio por equipes mistas será realizado no domingo (28). As lutas preliminares se iniciarão a partir das 10h (horário de Brasília) em cada dia. As finais individuais serão às 16h, enquanto a da equipe mista ocorrerá às 15h.

Transmissão ao vivo

Para a cobertura do campeonato, a Nsports preparou uma programação especial, direto da Arena Carioca 1, que começa com um pré-evento 30 minutos antes do início das lutas finais, a partir das 15h30 na sexta e sábado, e das 9h30, no domingo. A transmissão será nos canais lineares da NSports, além do YouTube, comandada pelo narrador Marcelo Ferranttini e o comentarista João Derly, bicampeão mundial de judô.

Assim como a NSports, o Canal Olímpico do Brasil (site e YouTube) transmitirá as finais da competição continental. As lutas preliminares poderão ser vistas na CBJ TV (YouTube) e na Judo TV (site). Além disso, a entrada para o público na Arena Carioca 1 será gratuita.

Brasileiros inscritos no Pan de judô:

FEMININO

Amanda Lima (48kg), Natasha Ferreira (48kg), Larissa Pimenta (52kg), Rafaela Silva (57kg), Ketleyn Quadros (63kg), Nauana Silva (63kg), Ellen Froner (70kg), Luana Carvalho (70kg) e Beatriz Souza (+78kg)