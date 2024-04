Byanca Brasil alcança a marca de 71 gols no Brasileiro Feminino

Ninguém balançou tantas vezes as redes no Brasileiro Feminino como Byanca Brasil. Na última rodada da competição, no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, a atacante das Cabulosas marcou seu primeiro hat-trick desta edição e tornou-se a maior artilheira da história da liga nacional, acumulando 71 gols.

"Acho que é muito importante para mim individualmente, mas, óbvio, isso é fruto de muito trabalho não só meu, mas de todas as equipes das quais eu já participei. Fico muito feliz e honrada de chegar nessa marca e quero muito mais na competição, nesta e nas próximas", contou Byanca Desde 2013 presente no Brasileiro Feminino, a atleta de 28 anos, que começou sua carreira no Vasco da Gama, passou por grandes clubes do país como Corinthians, Internacional, Flamengo e Santos. "Praticamente tudo mudou desde o início. Acho que os clubes que entenderam mais rápido que futebol feminino é uma realidade e não uma obrigação, saíram na frente. Obviamente muitos estão entendendo isso agora, e vão colher os frutos daqui a um tempo. Os que investiram estão tendo grandes frutos agora e o clube que entender mais isso, vai conseguir conquistar essa competição," analisou a jogadora.