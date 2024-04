Brasil avança para cinco finais no Parapan de tiro com arco

Classificações em massa! No Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, o Brasil avançou com cinco atletas para as finais do Parapan-Americano de tiro com arco. Neste sábado (27), os arqueiros Eugenio Franco, Jane Karla, Juliana Cristina, Lindiara Weischung e Reinaldo Vagner Ferreira brigarão pelo título continental.

Medalhista de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto-2015 e destaque na fase classificatória nesta quarta-feira (24), Jane se classificou para a decisão na categoria Open do arco composto. Ela passou pelas quartas de final derrotando a compatriota Edifatima Araújo, vencendo o confronto por 141 a 46. Depois, a arqueira superou a equatoriana Diana Guaman na flecha de desempate, após um empate em 135 a 135. Agora, Karla enfrentará a chilena Mariana Zuñiga, prata nas Paralimpíadas de Tóquio-2020. Na mesma chave, Helena Moraes caiu na semifinal, enquanto Anne Xavier parou ainda nas quartas. Na classe W1 do masculino, Eugênio Franco é outro arqueiro do Brasil com vaga garantida na final do Parapan. Após uma ótima etapa qualificatória, o atleta de 64 anos estreou no mata-mata já na semifinal, onde bateu o chileno Bastián Reyes por 127 a 118. Seu rival na decisão será Jason Tabansky, dos Estados Unidos. Eugênio conquistou o ouro no Parapan de Santiago-2023 e, por isso, está classificados aos Jogos Olímpicos de Paris.