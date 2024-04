Fluminense bate o Sport e avança à final da Copa do Brasil Sub-17

Segundo finalista definido! No Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, o Fluminense derrotou o Sport por 2 a 1 e se classificou para a decisão da Copa do Brasil Sub-17. Agora, o clube carioca brigará pelo título nacional diante do São Paulo, que passou pelo Cruzeiro no outro confronto pela semifinal.

Após sair atrás do placar, o Fluminense virou a partida com dois gols marcados pelo meia Isaque. No confronto de ida, os cariocas já haviam vencido o Sport também por 2 a 1, com tentos de Riquelme Felipe e Gabriel Gorgulho. O Tricolor buscará seu primeiro título da Copa do Brasil Sub-17, torneio onde foi finalista em 2018 e 2020. Nestas edições, o clube foi superado por Flamengo e São Paulo, respectivamente. A Confederação Brasileira de Futebol definirá as datas das decisões em breve.

Sobre o jogo

Na marca de 16 minutos de jogo, o Sport saiu na frente e igualou o placar agregado do confronto. O centroavante Robson recebeu na entrada da área, finalizou forte, a bola desviou na defesa do Fluminense e morreu no fundo do gol. Após um bom período de pressão dos donos da casa, o time carioca empatou aos 44 minutos. O ponta Oliver fez linda jogada pela direita, chutou para a defesa do goleiro Kauã e, no rebote, o meia Isaque colocou na rede.