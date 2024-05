Richard Grünhäuser para na chave preliminar em Cali

No primeiro dia de disputa do Grand Prix de Cali de espada, o brasileiro Richard Grünhäuser passou pela fase de poules, mas encerrou sua campanha na segunda rodada da chave preliminar do torneio. Também no masculino, os compatriotas Bernardo Bicalho, Leandro Seini e Matheus Brandt acabaram eliminados de forma precoce. Três esgrimistas do Brasil iniciarão sua participação na competição feminina neste sábado (4), a partir das 12h, no horário de Brasília-DF.

Richard começou sua campanha nas poules derrotando Wai Hang Ho, de Hong Kong, atual 52º colocado do ranking mundial. Na sequência, após duas derrotas, ele bateu o colombiano Juan Sebastián Monroy Herrera. Para selar sua classificação ao mata-mata, o brasileiro venceu o experiente esloveno Rok Sobo?an, de 52 anos de idade, por 5 a 0. Depois de folgar na primeira rodada do mata-mata, Grünhäuser cai diante do tcheco Josef Balcar, que venceu o confronto pelo placar de 15 a 10. Na fase de poules, Bernardo Bicalho, Leandro Seini e Matheus Brandt foram eliminados em Cali com apenas uma vitória cada um. Eles derrotaram, respectivamente, o panamenho Arturo Isaac Dorati, o chileno Amaru Toro e o colombiano Andres Berrio Obregon. Já na chave feminina, Marcela Silva, Maria Rita de Camargo e Victoria Vizeu estrearão neste sábado (4), buscando a classificação ao mata-mata. Por conta da sua alta posição no ranking mundial, Nathalie Moellhausen, esgrimista classificação aos Jogos Olímpicos de Paris-2024, abrirá sua participação já na chave principal.