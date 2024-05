Equipes de Minas e Rio disputam título do Regional Sudeste 1

O Campeonato Regional Sudeste 1 de goalball chegou a sua fase final. Nesta sexta-feira (3), foram realizadas as partidas válidas pelas quartas de final e semifinal do masculino, além das semifinais do feminino. As finais de ambos os naipes vão contar com um confronto entre equipes de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Atual bicampeã nas duas categorias, a Adevibel (Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte) vai novamente às duas disputas pelo ouro. Os homens encaram a Urece, enquanto as mulheres enfrentam o IBC.

Os duelos que irão definir os campeões deste ano estão marcados para este sábado, a partir das 9h40. Antes disso, acontecem as partidas válidas pelas medalhas de bronze. No feminino, a Apae Leopoldina-MG (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Leopoldina) joga contra o Ivos-ES (Instituto Vila Olímpica Social). No masculino, IBC-RJ encara o Cidep-MG (Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico). Semifinais As quartas de final no masculino terminaram com todos os jogos finalizados em "game", quando um time abre dez gols de vantagem sobre o outro. As semifinais aconteceram logo depois, na parte da tarde. O time feminino do IBC passou fácil pelo Apae Leopoldina por 9 a 0. Por outro lado, a Adevibel precisou do gol de ouro na prorrogação e do talento da ala Christiane para fazer 6 a 5 no Ivos.