Seis duplas do Brasil avançam no Elite 16 de Brasília

O destaque do dia ficou por conta das duas vitórias de Agatha/Rebecca. Elas já tinham vencido na primeira rodada e começaram o dia com um jogo emocionante contra as suíças Hüberli/Brunner. As brasileiras ganharam a partida por 2 a 0, com parciais de 22/20 e 28/26. Em seguida, Agatha/Rebecca venceu as norte-americanas Hughes/Cheng por 21/16 e 21/15. Com o resultado, elas terminaram em primeiro lugar no grupo B do Elite 16 de Brasília. Quem também ficou com a liderança de seu grupo foram as campeãs mundiais Duda e Ana Patrícia. Nesta sexta, elas ganharam das francesas Vieira/Chamereau por 2 a 0, com parciais de 23/21 e 21/14.

As outras duas duplas brasileiras irão disputar as oitavas de final no torneio feminino. Bárbara e Carol Solberg tinham uma vitória e uma derrota no grupo C. Na rodada de hoje, elas venceram as alemãs Ludwig/Lippmann por 22/20 e 21/19. Já Tainá/Vic ganharam das alemãs Ittlinger/Borger por 2 a 0, com parciais de 21/17 e 21/19. Mas elas perderam para as holandesas Stam/Schoon por 21/23, 21/17 e 15/7 para ficar com a terceira colocação no grupo D.