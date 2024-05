Fernando Possenti revela como foi o rompimento com Ana Marcela

"Graças a Deus, não. Foi uma coisa pensada, conversada. E mais do que conversada, respeitada. Acho que tem que ter respeito nas decisões, nos limites de cada um, na maneira de enxergar a vida de cada um. As pessoas não têm que concordar com tudo, não tem que estar alinhadas em tudo. Óbvio que se tiver alinhamento, flui. Se não tiver, tem que ter uma conversa, tem que respeitar o posicionamento. A maior lição disso tudo é a gratidão enorme, que eu acho que ela tem por mim e eu tenho por ela por esse período maravilhoso que nós passamos", afirmou. Ana Marcela agora vive e treina na Itália Após encerrar a parceria, Ana Marcela Cunha se mudou para a Itália e passou a fazer parte da equipe do técnico Fabrizio Antonelli. Em entrevista exclusiva ao OTD, a nadadora revelou que pensou em largar tudo, mas que agora está feliz e em busca de se manter competitiva de uma maneira mais leve. ANA MARCELA revela que PENSOU em PARAR DE NADAR e se APOSENTAR "A gente pode fazer história e ter o bicampeonato olímpico, mas eu quero estar feliz e estou me sentindo bem. Eu passei por muita coisa e, só eu sei o que eu passei, ainda estou no esporte. Cheguei num momento da minha vida que eu falei: 'eu não quero mais'. Senti o apoio de quem eu precisava, de quem estava do meu lado, e consegui voltar e estar onde eu estou. O que eu trabalho muito com a minha psicóloga é estar bem, é estar feliz. É estar no alto rendimento. passar pela dor que a gente tem que passar, mas de forma tranquila e feliz como eu tenho feito", afirma a campeã olímpica da maratona aquática. "Todo mundo acha que depois do ouro olímpico só são glórias. Só que existe o outro lado também, que é todo mundo achar que, só por você ter sido campeã olímpica, você tem que ganhar tudo para o resto da vida e não é assim", desabafou. "Tem que existir um equilíbrio. Eu acho que muitas vezes fui muito 'cavalinho' e às vezes deixei de viver um pouco. E eu estou me permitindo isso e vendo que, mesmo me permitindo, eu consigo me manter no alto rendimento. Por isso que eu tenho vontade de continuar".