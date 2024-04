Danielzinho, Wilson Leite e Luis Britto vencem no Chile

A tarde desta quarta-feira (24) teve três jogos com brasileiros em ação na chave de duplas do ATP Challenger de Concepción, no Chile. Wilson Leite e Daniel Dutra Silva ganharam dos argentinos Leonaro e Valerio Aboian por 2 a 1. Já Luis Britto e Gonzalo Villanueva ganharam por WO de José Pereira e do japonês Uchida Kaichi.

A primeira vitória veio no duelo entre Brasil e Argentina, com Wilson Leite e Daniel Dutra Silva. Os brasileiros dominaram o primeiro set e venceram por 6/1. Mas os argentinos se recuperaram na parcial seguinte e ganharam por 6/4 para empatar a partida. No match tiebreak, Wilson e Danielzinho foram melhor e venceram por 10/8 para fechar o jogo. Eles enfrentam o dominicano Roberto Cid Subervi e o turco Ergi Kirkin nas quartas de final. Cabeças de chave número 1 do torneio, Luis Britto e o argentino Gonzalo Villanueva enfrentaram o brasileiro José Pereira e o japonês Uchida Kaichi. Britto e Villanueva ganharam o primeiro set por 6/0, antes dos adversários se retirarem da partida no início do segundo set. Na próxima rodada, Luis Britto e Gonzalo Villanueva jogam contra os japoneses Watanabe Seita e Yuzuki Takeru.