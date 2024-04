Vitor Tavares estreia com duas no torneio de Toledo, na Espanha

Começou, nesta terça-feira (23), o Torneio Internacional de Parabadminton da Espanha, desta vez, em Toledo. Três brasileiros foram às quadras para a disputa da fase de grupos da competição. Vitor Tavares, da classe SH 6, estreou com duas vitórias e assumiu a liderança do Grupo B. Enquanto as atletas Maria Gilda (WH 2) e Auricelia Evangelista (WH1) perderam seus confrontos no simples e em duplas.

Esta é a segunda competição no país Ibérico desde a semana passada. No último torneio, classificado como Level 2, o Brasil conquistou duas medalhas de bronze, com Vitor Tavares no simples e Maria Gilda e Auricelia Evangelista em duplas. Agora, os brasileiros disputam o Torneio de Parabadminton da Espanha Level 1, que tem uma seleção de atletas mais limitada.

Os jogos

Vitor Tavares começou a sua trajetória em Toledo diante do espanhol Ivan Segura. O brasileiro fez uma partida sólida e ganhou com tranquilidade por 2 sets a 0, com parciais de 21-6 e 21-14. Na sequência, ele enfrentou o inglês Krysten Coombs, em um duelo mais acirrado. Vitor saiu atrás na partida, com parcial de 12-21, mas conseguiu recuperar seu ritmo e virar o confronto com dois sets de 21-17 e 21-16. Dessa forma, Vitor Tavares assumiu a liderança isolada do Grupo B. Ele enfrentará, nesta quarta-feira (24), o indiano Sivarajan Solaimalai para fechar a fase de grupos.