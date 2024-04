Thiago Monteiro fura quali do Masters 1000 de Madri

Mais um brasileiro garantido em Madri! Thiago Monteiro, número 2 do Brasil, voltou à quadra na manhã desta terça-feira (23) para a disputa da segunda rodada do qualificatório do Masters 1000 de Madri. Jogando no saibro espanhol, o tenista brasileiro superou o moldávio Radu Albot, ex-top 40 e atual 133º do mundo, por 2 a 1 e se garantiu na chave principal do torneio.

A campanha

Thiago Monteiro iniciou a sua trajetória no Masters 1000 de Madri vindo de apenas uma vitória nos últimos seis jogos disputados. Mesmo assim, o brasileiro conseguiu vencer as duas partidas do qualificatório para avançar no torneio. O primeiro triunfo aconteceu ontem (23), diante do francês Lucas Pouille, por 2 a 1 (4/6, 6/4 e 6/4).

Dessa forma, o jogo desta terça-feira valia a vaga para a chave principal de Madri. Monteiro, número 118 da ATP, venceu o moldávio com parciais de 7-6(6), 1-6 e 6-4, em 2h28. Por fim, os destaques da partida ficaram nas duas defesas do brasileiro em break-points no nono game do terceiro set, para abrir 5-4. No game seguinte, então, Thiago Monteiro venceu o serviço adversário e selou a vitória.