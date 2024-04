Tabela do Brasileiro de Futebol Feminino A2

Brasileiro de Futebol Feminino A2

A primeira fase tem dois grupos de oito clubes (A e B). De acordo com tabela, eles se enfrentam dentro do próprio grupo. Ao término das sete partidas disputadas por equipe, classificam-se para as quartas de final as quatro mais bem pontuadas de cada chave.

A partir de então, portanto, as equipes vão se enfrentar no sistema de ida e volta. Será assim também nas semifinais e na final. A tabela tem os jogos decisivos da competição previstos o fim de semana dos dias 20 e 21 de julho. As quatro semifinalistas vão ascender para o Brasileiro Feminino A1 da próxima temporada, no ano de 2025.